Вода в челябинских озерах напугала отдыхающих

В Челябинской области вода на многих озерах у берегов стала мутной, желтоватой, местами будто покрылась пеленой.

Источник: Соцсети

Приехавшие в жаркие выходные на отдых жители обеспокоились, предположив, что такой цвет — результат попадания канализационных стоков. Известный челябинский эколог, бывший замглавы минэкологии Виталий Безруков объяснил, в чем причина неблаговидного состояния прибрежных зон.

Директор компании «Экостандарт консалтинг» отметил, что жалобы поступали от отдыхающих на озерах Тургояк, Еловое, Кисегач, Увильды, Еткуль. Читатели ЕАН рассказали, что видели желтую воду и на Аргазинском водохранилище.

«Она совсем непрозрачная у берега. Даже боязно в нее входить. Причем мы проехали по нескольким местам в поисках подходящего пляжа, но вода везде странная», — рассказала челябинка Ирина нашему агентству.

По словам Виталия Безрукова, причина изменения цвета и появления пелены — активное цветение деревьев, которое началось с приходом жары. В воду падает большое количество пыльцы, особенно много — с берез и сосен. Купаться в такой воде можно, если нет риска проявления аллергической реакции, сказал специалист.

«Купаться можно, но не стоит забывать о том, что пыльца — сильный аллерген и даже не у аллергиков может возникать зуд. Поэтому после купания в водоеме необходимо принимать душ, либо хорошо вытираться полотенцем. Пыльца сосны содержит аллергенные белки, которые могут вызывать реакцию у чувствительных людей. Симптомы могут включать зуд и покраснение глаз, насморк, чихание, заложенность носа, кашель, першение в горле и кожные высыпания», — пояснил Виталий Безруков.