Вода в челябинских озерах напугала отдыхающих

«Купаться можно, но не стоит забывать о том, что пыльца — сильный аллерген и даже не у аллергиков может возникать зуд. Поэтому после купания в водоеме необходимо принимать душ, либо хорошо вытираться полотенцем. Пыльца сосны содержит аллергенные белки, которые могут вызывать реакцию у чувствительных людей. Симптомы могут включать зуд и покраснение глаз, насморк, чихание, заложенность носа, кашель, першение в горле и кожные высыпания», — пояснил Виталий Безруков.