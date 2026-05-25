В Курской области эвакуировали 97 человек из-за возгорания цистерны с топливом

Администрация Льговского района Курской области временно отселила 97 человек, включая 13 детей, из-за возгорания цистерны с топливом на железнодорожных путях. Цистерна загорелась в результате атаки БПЛА. У родственников и знакомых остановились 93 человека, четверо находятся в пунктах временного размещения. Об этом утром 25 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По данным главы региона, всего за прошедшие сутки на территории Курской области был сбит 101 беспилотный летательный аппарат. По отселенным районам 108 раз ударили артиллерией. С помощью взрывных устройств дроны атаковали регион 17 раз.
Также сообщается, что в результате атак беспилотников повреждены крыша хозяйственной постройки и кузов автомобиля в селе Михайловка Рыльского района. Пострадавших нет.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 25 мая над территорией России были перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в городе Грайворон Белгородской области сегодня погиб мирный житель. БПЛА ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.