В Курской области эвакуировали 97 человек из-за возгорания цистерны с топливом

Администрация Льговского района Курской области временно отселила 97 человек, включая 13 детей, из-за возгорания цистерны с топливом на железнодорожных путях. Цистерна загорелась в результате атаки БПЛА. У родственников и знакомых остановились 93 человека, четверо находятся в пунктах временного размещения. Об этом утром 25 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

По данным главы региона, всего за прошедшие сутки на территории Курской области был сбит 101 беспилотный летательный аппарат. По отселенным районам 108 раз ударили артиллерией. С помощью взрывных устройств дроны атаковали регион 17 раз.

Также сообщается, что в результате атак беспилотников повреждены крыша хозяйственной постройки и кузов автомобиля в селе Михайловка Рыльского района. Пострадавших нет.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 25 мая над территорией России были перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в городе Грайворон Белгородской области сегодня погиб мирный житель. БПЛА ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

