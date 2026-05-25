После укусов собак 3482 волгоградца обратились к медикам с риском бешенства

Бешенство для животных и людей всегда заканчивается летальным исходом, если уже появились симптомы заболевания. А до их проявления определить наличие вируса в организме сложно. Передается бешенство через укусы, царапины или при попадании слюны больного животного. Опасны не только собаки, но и кошки, лошади, скот, а также лисы, волки, летучие мыши, ежики, грызуны. Укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы особенно опасны, так как там много нервных окончаний.