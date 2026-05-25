Захар Прилепин будет жить и работать в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 21 по 24 мая проходил XXI Книжный салон. В рамках мероприятия работала видеостудия «Петербургского дневника», предоставляя возможность зрителям увидеть и услышать интересных гостей в режиме реального времени. Одним из участников студии стал известный писатель Захар Прилепин.
Он отметил, что приехал в Северную столицу лишь на несколько часов, но в будущем планирует проводить здесь больше времени.
Захар Прилепин поделился радостной новостью: он будет работать в Петербурге.
«Открою вам один небольшой секрет — надеюсь, что не сглажу. Теперь мы стали с вами земляками. Я нашёл работу в вашем прекрасном городе: мне её предложили, и я с большим удовольствием согласился», — рассказал писатель.
Он выразил надежду, что это только начало, и в будущем они будут встречаться чаще.
Прилепин подчеркнул, что стать настоящим петербуржцем за короткий срок невозможно. Однако он надеется «впитать» в себя хотя бы часть духа этого великого города.
«И меня это завораживает», — подчеркнул он.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, в сентябре 2025-го Захар Прилепин возглавил Нижегородское отделение Союза писателей России. А в ноябре он заключил новый контракт и отправился в зону СВО в составе одного из подразделений Добровольческого корпуса.