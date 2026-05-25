На Красной речке пожарные спасли 5 человек при пожаре

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице на улице Мате Залки в пятиэтажном доме произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сообщение о возгорании поступило в 12:16. Огонь охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома, площадь возгорания составила 50 кв. м. Горели домашние вещи и обстановка. Сотрудники пожарной службы с применением спасательных устройств эвакуировали 5 человек с верхних этажей здания.

Один пострадавший с ожогами конечностей был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Ликвидировать возгорание удалось за чуть более часа. В тушении участвовали 13 пожарных, было задействовано 4 единицы техники.

Дознаватели МЧС России проведут проверку для установления причин произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

