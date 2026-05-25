Крестный ход пройдёт в Хабаровске в день Святой Троицы

В праздник Святой Троицы, который в этом году будут отмечать 31 мая, по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия начнёт шествие общегородской Крестный ход (0+). Это еще одна добрая традиция, призванная духовно объединить жителей хабаровской земли, сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.
«31 июня 2026 года православные верующие встретят — День Святой Троицы (Пятидесятницу). Это день называют Днем рождения Церкви! Хабаровская епархия приглашает всех жителей и гостей города разделить радость праздника, пройти путем молитвы в Крестном ходе и окунуться в мир русских традиций на Троицких гуляниях», — говорится в сообщении.
В 10:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоится божественная литургия. А в 11:30 начнётся общегородской Крестный ход. Торжественное молитвенное шествие верующих от Спасо-Преображенского кафедрального собора до собора Успения Божией Матери. Это символ следования за Христом, единство нашей молитвы и покаяния. Все, кто пройдет Крёстным ходом получат в дар иконки, освящённые на чудотворном образе «Троица» преподобного Андрея Рублёва в Троице-Сергиевой Лавре.
В 13:00 начнутся троицкие гуляния в парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского (сцена «Ракушка»). Всех пришедших ждет яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Хабаровска и края, а также юных талантов — воспитанников воскресных школ.
Храмы и Петропавловский женский монастырь представят свои товары: от душистых сладостей и выпечки до духовных книг и церковной утвари. Для всех гостей приготовят более 2000 порций горячей каши из полевой кухни и ароматный чай.
