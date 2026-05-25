РПН сообщил о резком росте количества покусанных животными волгоградцев

В Волгоградской области Роспотребнадзор подвёл промежуточные итоги мониторинга распространения бешенства на территории региона. По данным специалистов, в 2025 году и в начале 2026 года не зарегистрирован ни один случай инфицирования человека опасным заболеванием. При этом отмечается резкий всплеск количества укусов животных.

— С начала года в медицинские организации области по поводу укусов и ослюнений животными обратилось более 3482 человека, что превышает среднемноголетний уровень на 10,7%, — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Отметим, вирус бешенства имеет 100% летальность, поэтому специалисты, как правило, не дожидаются результатов долгосрочных анализов, а сразу начинают курс вакцинации. Распространяют недуг в основном животные. Чтобы заразиться, достаточно небольшого укуса, царапины или даже попадания слюны переносчика.