В Самаре прошли гастроли театра из Москвы под руководством Сергея Безрукова

Гастроли Московского Губернского театра, художественный руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, прошли в Самаре. Столичные артисты показали два спектакля на сцене Самарского драмтеатра имени Горького.
«Федеральная программа “Большие гастроли” организована ФГБУК “РОСКОНЦЕРТ” согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ», — отметила пресс-служба драмтеатра.
23 мая самарцы смогли увидеть спектакль по пьесе Мольера «Дон Жуан. Новый миф» (16+). Главную роль в нем исполнил заслуженный артист России Антон Хабаров. А 24 мая на сцене драмтеатра Самары показали комедию Лопе де Вега «Собака на сене» (12+).