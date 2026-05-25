Мошенники обманывают подростков в Крыму с летними подработками

Мошенники часто предлагают детям приобрести банковские карты для сомнительных операций.

Источник: Комсомольская правда

С приближением лета и школьных каникул учащаются случаи обмана мошенниками детей и подростков, ищущих подработку. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности крупного банка Крыма Игорь Серегин в эфире радио «Спутник в Крыму».

Часто детям предлагают «легкую» работу, когда мошенники требуют несовершеннолетних приобрести банковскую карту для сомнительных переводов. За подобные действия предусмотрена строгая ответственность, включая уголовное наказание.

«Активно рекламируется курьерство. Я лично видел в Telegram-каналах, где продают карты, также объявления: “Курьер в городе таком-то”. Есть курьеры, которые забирают, условно, наличные деньги и несут их в какие-то банкоматы, а есть курьеры, которые занимаются в том числе наркотиками», — предупредил эксперт по информационной безопасности.

Дети и подростки легко становятся жертвами мошенников из-за недостатка критического мышления. Серегин подчеркнул, что самый эффективный способ избежать обмана — это ограничить взаимодействие с подозрительными лицами.

