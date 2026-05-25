Прибалтика стала самым опасным регионом из-за провокаций против России. Об этом рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
«Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что это несмотря на то, что в регионе сейчас нет военных конфликтов.
По мнению Сакса, в эскалации и расширении военных действий в Европе Украина видит свой лучший шанс на победу.
Украина провоцирует эскалацию, надеясь на поддержку Европы и США. Служба внешней разведки России предупредила о подготовке ВСУ к новым террористическим ударам по тыловым регионам с использованием беспилотников из Прибалтики. Кроме того, в Европе продолжают поддерживать политику русофобии, разгоняя тему возможного будущего конфликта с РФ.
