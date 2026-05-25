В Татышев-парке продолжается модернизация системы электроснабжения

На территории катка в Татышев-парке продолжаются работы по модернизации системы электроснабжения. Сейчас подрядная организация занимается демонтажем старого оборудования перед установкой новых опор освещения и трансформаторной подстанции. Как отмечают в парке, работы выполняются по графику и направлены на повышение надежности и безопасности электроснабжения объектов на этой территории. [caption id= «attachment_367549» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Алёна Мячева[/caption] Новая трансформаторная подстанция позволит обеспечить энергетическое подключение объектов, расположенных рядом с информационным центром, а также создаст необходимые мощности для проведения крупных городских мероприятий. Кроме того, рабочие обновят систему освещения катка и вместо существующих конструкций установят современные мачты освещения. Напомним, что для Красноярска разработают новый бренд к 400-летию города.