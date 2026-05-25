В Красноярском крае молодую вдову с ребенком наказали за повторную пьяную езду

В Красноярском крае осудили 23-летнюю любительницу нетрезвого вождения.
Как рассказали в прокуратуре, первый раз жительница Канска попалась пьяной за рулем инспекторам ДПС в апреле 2025 года в поселке Абан. Суд по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ назначил ей штраф 45 тыс. рублей и лишил права управления транспортом на 1,5 года. Но должных выводов девушка не сделала. В конце декабря 2025 года она приехала с 5-летним сыном на своей «Хонде Аккорд» к родственникам умершего мужа в село Покатеево. Там она выпила и решила прокатиться, заодно заехала за подругой. На 28-м км дороги Канск — Абан — Богучаны водитель не справилась с управлением и машина съехала в кювет.
«После ДТП девушки бросили автомобиль и добрались до дома, где автоледи стало плохо. Пришлось вызывать фельдшеров, а те уже сообщили о случившемся в ГИБДД. Освидетельствование показало 0,8 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в прокуратуре.
За рецидив преступления женщину привлекли к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). На этот раз ее приговорили к 220 часам обязательных работ, лишению прав еще на 1,5 года, а иномарку стоимостью 390 тыс. рублей конфисковали в доход государства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.