В Красноярском крае молодую вдову с ребенком наказали за повторную пьяную езду

Как рассказали в прокуратуре, первый раз жительница Канска попалась пьяной за рулем инспекторам ДПС в апреле 2025 года в поселке Абан. Суд по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ назначил ей штраф 45 тыс. рублей и лишил права управления транспортом на 1,5 года. Но должных выводов девушка не сделала. В конце декабря 2025 года она приехала с 5-летним сыном на своей «Хонде Аккорд» к родственникам умершего мужа в село Покатеево. Там она выпила и решила прокатиться, заодно заехала за подругой. На 28-м км дороги Канск — Абан — Богучаны водитель не справилась с управлением и машина съехала в кювет.