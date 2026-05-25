Минприроды России отказало в согласовании проекта «Стены смерти» на Куршской косе — СМИ

В ведомство отметили возможный ущерб экологии.

Источник: Клопс.ru

Проект строительства в посёлке Рыбачий на Куршской косе гостиничного комплекса, не получил одобрения властей. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщают «Известия», отметив, что комплекс выстой 21 метр назван некоторыми экологами «Стеной смерти».

«Минприроды России отказало ООО “Спецавтотранс” в согласовании деятельности по строительству гостиничного комплекса в национальном парке “Куршская коса”, — говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

Как отмечается в публикации, свою позицию в Минприроды обосновали тем, что ключевая задача национальных парков — сохранение уникальных природных экосистем и биоразнообразия, а «любая хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и животным, и растениям, здесь запрещена».

Алексей Беспрозванных выступил против строительства высотной гостиницы на Куршской косе.