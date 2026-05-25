Нижегородские полицейские взяли серебро на хоккейном турнире МВД

В Нижегородской области на базе «Море спорта» завершился X открытый юбилейный турнир МВД России по хоккею с шайбой. В престижных соревнованиях приняли участие 20 сборных, представляющих сотрудников органов внутренних дел из разных регионов страны.
В самом престижном дивизионе соревнований — «Золотом кубке» — хозяева льда, хоккеисты ГУ МВД России по Нижегородской области, дошли до финала. В решающем напряженном поединке нижегородцы уступили коллегам из ГУ МВД России по Москве, завоевав серебряные медали. Бронза досталась команде из Оренбургской области. При этом нижегородец Алексей Полунин был признан лучшим вратарем главного дивизиона.
В категории «Серебряный кубок» победу праздновали полицейские из Вологодской области, а в «Бронзовом кубке» лидировала сборная ГУ МВД России по Волгоградской области. На торжественной церемонии закрытия начальник нижегородского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поблагодарил участников за честную бескомпромиссную борьбу и вручил призерам кубки, медали и тематические торты с хоккейной символикой.
