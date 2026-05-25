Нижегородские полицейские взяли серебро на хоккейном турнире МВД

В самом престижном дивизионе соревнований — «Золотом кубке» — хозяева льда, хоккеисты ГУ МВД России по Нижегородской области, дошли до финала. В решающем напряженном поединке нижегородцы уступили коллегам из ГУ МВД России по Москве, завоевав серебряные медали. Бронза досталась команде из Оренбургской области. При этом нижегородец Алексей Полунин был признан лучшим вратарем главного дивизиона.