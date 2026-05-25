Крупные взрывы произошли на Солнце

Массовые выбросы плазмы в космическое пространство произошли преимущественно на обратной стороне Солнца. Источниками стали новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров, а также группа 4436, неожиданно возобновившая активность.
По данным специалистов, события не представляют угрозы для Земли, однако свидетельствуют о восстановлении солнечной активности после 2−3 недельного относительного затишья.
В Лаборатории отметили, что часть крупных солнечных пятен с обратной стороны Солнца в настоящее время вышло на обращенную к Земле сторону, но пока не проявляет активности.
«В последние дни перед их появлением наблюдавший их на обратной стороне космический аппарат Solar Orbiter фиксировал в них быстрые процессы распада, поэтому есть вероятность, что к Земле вышли “обломки” без энергии», — пояснили ученые.
По прогнозам, вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне пока держится в диапазоне 5−10%, что для текущего состояния активности является низким значением.