Крупные взрывы произошли на Солнце

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Несколько крупных взрывов зарегистрировано на Солнце за прошедшие выходные, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Источник: Sputnik.by

Массовые выбросы плазмы в космическое пространство произошли преимущественно на обратной стороне Солнца. Источниками стали новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров, а также группа 4436, неожиданно возобновившая активность.

По данным специалистов, события не представляют угрозы для Земли, однако свидетельствуют о восстановлении солнечной активности после 2−3 недельного относительного затишья.

В Лаборатории отметили, что часть крупных солнечных пятен с обратной стороны Солнца в настоящее время вышло на обращенную к Земле сторону, но пока не проявляет активности.

«В последние дни перед их появлением наблюдавший их на обратной стороне космический аппарат Solar Orbiter фиксировал в них быстрые процессы распада, поэтому есть вероятность, что к Земле вышли “обломки” без энергии», — пояснили ученые.

По прогнозам, вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне пока держится в диапазоне 5−10%, что для текущего состояния активности является низким значением.