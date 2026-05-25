Telegram заблокировал наименьшее число групп и каналов с 6 февраля

За предыдущую неделю платформа удалила 524 069 ресурсов. Из них более 8 тысяч отнесены к террористической деятельности. С начала 2026 года общее число заблокированных Telegram каналов и групп достигло почти 16 миллионов. В категории «связанные с терроризмом» с января было удалено свыше 84 тысяч сообществ.