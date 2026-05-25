На Солнце зарегистрировали несколько крупных взрывов: грозит ли это чередой мощных магнитных бурь

Коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы из Солнца. Источники находятся на обратной стороне, включая новые пятна и возобновившую активность группу 4436. Эти события не угрожают Земле, но подтверждают восстановление солнечной активности после периода затишья. Об этом пишет ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Крупные солнечные пятна с обратной стороны вышли на сторону, обращенную к Земле, но пока не активны. Solar Orbiter фиксировал в них процессы распада перед появлением, что может означать «обломки» без энергии. Физические выводы преждевременны, но прямых угроз нет. Вероятность вспышек высшего балла составляет 5−10%, что является низким значением для текущего состояния активности.
Другими словами, россиянам вряд ли нужно переживать из-за подобных выбросов. Скорее всего, новой череды магнитных бурь не будет. Ученые продолжают мониторить ситуацию.
