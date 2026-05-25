Роскосмос обеспечит связью жителей северных районов Хабаровского края

Правительство Хабаровского края и Роскосмос проводят совместную работу по обеспечению связью северных районов, рассказал губернатор Дмитрий Демешин на пресс-конференции ТАСС. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», стабильную коммуникацию планируют наладить в течение двух лет.
— Мы наращиваем свою спутниковую группировку, и в течение двух лет, я убежден, что у нас будет интернет на северных территориях. Но это не позволяет нам, региональным властям, расслабляться. Люди хотят жить сегодня, а не ждать, пока мы нарастим количество спутников. Мы работаем одновременно, очень рассчитываем, что Роскосмос подготовит ракетоносители, которые как раз выведут на орбиту новые спутники, — подчеркнул глава краевого правительства.
Губернатор добавил, что он и ответственные ведомства уделяют особое внимание обеспечению всем необходимым граждан, которые проживают в сложных условиях.
— Неоднократно озвучивал, что у Хабаровского края нет окраин. Для нас очень важно, чтобы интернет, в том числе и широкополосный, доходил до всех. Поскольку этого нет, я принял решение разместить часть министерства связи и цифрового развития именно на северных территориях. Они поедут туда и поживут в этих сложных условиях, — сказал Дмитрий Демешин.
Напомним, что глава краевого правительства 20 мая в ходе совещания с членами правительства раскритиковал работу регионального Минцифры. В частности, вопросы к ведомству появились у жителей северных районов. Полгода назад Дмитрий Демешин поставил задачу по обеспечению связью удаленные территории, однако ведомство поручение не исполнило.
Теперь зампред краевого правительства по экономическим вопросам Марина Авилова должна направить часть профильного министерства в Аяно-Майский район. Губернатор отметил, что чиновники должны решать проблемы на месте, а не из кабинетов.