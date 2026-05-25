В Красноярске открылась вторая солдатская библиотека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 мая в помещении военкомата Советского и Центрального районов Красноярска открылась вторая «Солдатская библиотека» книг для призывников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 мая в помещении военкомата Советского и Центрального районов Красноярска открылась вторая «Солдатская библиотека» книг для призывников.

Организовала эту библиотеку из сорока первых книг патриотической направленности представитель проекта «Солдатская библиотека» в городе Красноярске, председатель общественного объединения «За СВОих» помощи военнослужащим в зоне СВО — Валентина Воронцова.

«Проект АНО “ЦРПИ “Солдатская библиотека” стартовал из Донецка, был запущен общественником и советником исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрием Сергеевичем Линтером. Проект создаёт небольшие, но живые книжные пространства там, где люди проходят лечение, восстановление или несут службу. К проекту активно присоединяются города России. В Красноярске первая солдатская библиотека была открыта 24 апреля 2025 года в госпитале ветеранов воин на пр. Мира, 99.

Если в солдатской библиотеке в госпитале преимущественно развлекательная литература, то в библиотеку для призывников в военкомате я подбирала военно-историческую литературу. Новые книги затрагивают тему СВО, боевых действий в Сирии, на Кавказе, память красноярцев, воевавших в Афганистане и Чечне. И, конечно, новые интересные книги о Великой Отечественной войне", — рассказала Валентина о новой библиотеке.

Значимо, что призывники помогали устанавливать книги на стеллаж библиотеки. Валентина Воронцова подчеркнула, что книги призывники могут свободно брать с собой, что бы почитать дома или в призывном пункте. В планах открыть ещё две солдатские библиотеки в Красноярске, а потом несколько по краю.

Военком — полковник Виктор Нечипоренко пригласил Валентину Воронцову выступить перед строем призывников с информацией о библиотеке и добрыми пожеланиями в службе.

«Эта библиотека создана в военкомате с целью патриотического воспитания наших новых военнослужащих. Дело в том, что сейчас молодёжь читает мало книг, причём более лёгкого содержания, и не посещает библиотеки. Здесь представлены книги исторические и патриотические. Воспитание молодых людей на примерах героизма их старших братьев и отцов — это главная цель. В военкомате призывник может взять книжку и почитать. Тем более, что книжки имеют направленность на патриотическое воспитание. Это главная цель для наших будущих воинов!», — отметил важность открытия библиотеки Виктор Нечипоренко.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше