В Прикамье число отцов в декретном отпуске выросло на 1,2 тысячи

Пособие по уходу за ребёнком составляет 40% от среднего заработка. В 2026 году минимальный размер выплаты — 12,3 тысячи рублей, максимальный — 83 тысячи рублей в месяц. За этот год отделение СФР по Пермскому краю уже направило на пособия по уходу за ребёнком 1,6 миллиарда рублей.