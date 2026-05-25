В Прикамье число отцов в декретном отпуске выросло на 1,2 тысячи

Число отцов в декретном отпуске выросло на 1,2 тысячи за 9 месяцев, сообщает v-kurse.ru.
Сейчас в регионе насчитывается 4,3 тысячи таких отцов. В 2024 году в декрете находились всего 1,7 тысячи мужчин.
Пособие по уходу за ребёнком составляет 40% от среднего заработка. В 2026 году минимальный размер выплаты — 12,3 тысячи рублей, максимальный — 83 тысячи рублей в месяц. За этот год отделение СФР по Пермскому краю уже направило на пособия по уходу за ребёнком 1,6 миллиарда рублей.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что с 1 января 2026 года вырос прожиточный минимум, что автоматически увеличило размеры социальных выплат семьям.
Подробнее о том, как оформить выплату семьям с детьми и беременным — в материале.