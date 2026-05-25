На Дону подорожали ноутбуки и подешевели телевизоры

Как сообщают аналитики Отделения Банка России по Ростовской области, это связано, в том числе, с увеличением расходов на логистику.

По информации Отделения Банка России по Ростовской области, в Ростовской области зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров. Основной причиной, наряду с другими факторами, стало увеличение расходов на логистику.

В апреле отмечено повышение средней цены на компьютеры на 1,14%. Рост стоимости ноутбуков и планшетов обусловлен: дефицитом и удорожанием компонентов для электроники на мировом рынке, необходимостью учёта возросших затрат на доставку товаров.

Вместе с тем в регионе наблюдается снижение цен на некоторые категории электроники: телевизоры подешевели за год на 2,87%; средства связи (смартфоны и др.) — на 4,37%.

Эксперты связывают эту динамику с сокращением спроса на товары длительного пользования, в том числе из‑за снижения объёмов потребительского кредитования.