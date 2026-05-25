Что изменится в России с 1 июня 2026 года

Новые выплаты для семей, приватность и улучшение систем оповещения о ЧП — что еще изменится в стране, читайте в нашем материале.
Четырехдневная рабочая неделя
В июне россиян, работающих по пятидневной неделе, ждет еще одна короткая рабочая неделя — с 8 по 11 июня. Затем наступят три выходных дня— с 12 по 14 июня включительно.
Дополнительный день отдыха приурочен к празднованию Дня России, который 12 июня, согласно ст. 112 Трудового кодекса, является нерабочим праздничным днем. Кроме того, рабочий день 11 июня будет сокращен на один час, что позволит уйти с работы пораньше.
Двойная пенсия
С 1 июня пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19 169,38 рубля. Повышение пенсии будет произведено автоматически, без необходимости подачи заявления. Однако эта мера касается только тех, кто получает страховую пенсию.
Если в мае текущего года пенсионеру была присвоена первая группа инвалидности, то с момента установления инвалидности ему также будет увеличен размер фиксированной выплаты, и она будет выплачиваться в двойном объеме.
Новые выплаты для семей
С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход составляет менее 1,5 регионального прожиточного минимума. Эта выплата позволит им вернуть часть НДФЛ, уплаченного с доходов от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности.
Кто имеет право на получение выплаты:
- семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно) могут претендовать на эту выплату, если их среднедушевой доход не превышает полутора регионального прожиточного минимума;
- каждый из родителей, работающий и официально уплачивающий НДФЛ в году, предшествующем году подачи заявления, имеет право на получение кешбэка;
- родители должны быть гражданами России, постоянно проживать в стране, являться налоговыми резидентами и не иметь задолженности по алиментам;
- если семья соответствует критериям в конце года, она может подать заявление на пересчет налога по ставке 6%. Социальный фонд России вернет на банковский счет разницу в 7% от уплаченного НДФЛ.
Отказ от биометрии
Россияне теперь могут официально отказаться от участия в системе сбора и хранения биометрических данных. Речь идет о таких биометрических характеристиках, как изображение лица и голосовые записи. Эти данные используются для удаленной идентификации, доступа к различным сервисам, оформления банковских продуктов и подтверждения личности. Согласно новым правилам, граждане могут не только запретить дальнейшее использование своих биометрических данных, но и отозвать уже данное согласие. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.
Пожарная безопасность
Вступают в силу новые правила пожарной безопасности, которые касаются систем оповещения и управления эвакуацией. Требования стали строже: теперь сообщения об эвакуации должны быть четкими и разборчивыми, даже в больших помещениях или при высоком уровне шума.
Обновленные нормы касаются управляющих компаний, собственников зданий и организаций, ответственных за безопасность объектов. Они распространяются как на жилые дома, так и на торговые центры, офисы, гостиницы и другие общественные пространства.