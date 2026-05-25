Что изменится в России с 1 июня 2026 года

Россияне теперь могут официально отказаться от участия в системе сбора и хранения биометрических данных. Речь идет о таких биометрических характеристиках, как изображение лица и голосовые записи. Эти данные используются для удаленной идентификации, доступа к различным сервисам, оформления банковских продуктов и подтверждения личности. Согласно новым правилам, граждане могут не только запретить дальнейшее использование своих биометрических данных, но и отозвать уже данное согласие. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.