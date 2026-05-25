Юрий Слюсарь пообщался с производителями донской продукции на специализированной ярмарке

В Ростове-на-Дону открылась специализированная ярмарка в рамках федерального проекта «Винные ярмарки России». Мероприятие прошло в парке имени Октябрьской Революции.
Общаясь с виноделами региона, губернатор подчеркнул, что виноделие для Дона является не просто частью истории и культуры, но и полноценной отраслью агропромышленного комплекса, стоящей в одном ряду с традиционными направлениями — растениеводством и животноводством. Донские производители, которые на основе автохтонных сортов винограда создают уникальные вина, узнаваемы далеко за пределами региона.
Особое внимание Юрий Слюсарь уделил необходимости расширения сбыта отечественной продукции. Он поддержал законодательную инициативу о введении «российской полки» с квотой не менее 20% для российского вина в заведениях общепита и розничной торговле.
«Для производителей важно иметь возможности продвигать свою продукцию в торговые сети и рестораны. Мы рассчитываем, что закон о квоте на российское вино будет принят в ближайшее время. Это даст мощный импульс для развития отрасли, наращивания производства и продвижения наших донских продуктов», — подчеркнул губернатор.
Юрий Слюсарь выразил надежду, что депутатский корпус активно поддержит законопроект, в том числе заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко и другие депутаты от Ростовской области.
Среди приоритетных задач для донского виноделия — повышение узнаваемости уникальных автохтонных сортов (Красностоп Золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый) как в сегменте «премиум» для ценителей, так и в массмаркете.
В 2026 году на поддержку виноградарства и виноделия из областного бюджета направлен 71 млн рублей (36 млн — на закладку виноградников, почти 35 млн — на уход). Кроме того, компенсируется часть затрат на технику, оборудование, сертификацию органической продукции и отдельно — на автохтонные сорта.
Донской регион относится к северной зоне виноделия с трудоёмкими укрывными технологиями, что повышает себестоимость продукции. Однако именно эти условия формируют неповторимый вкус и характер донского вина.
Напомним, Ростов-на-Дону стал одной из площадок федерального проекта «Винные ярмарки России», что является признанием значимости донского виноделия на национальном уровне.
