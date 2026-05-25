У сапсанов на крыше банка в Уфе вылупились все три птенца

Появление первенца зафиксировала камера, установленная над гнездовой площадкой. Через несколько часов вылупился и второй. Третий появился немного позже остальных.
Добавим, что сапсаны уже много лет подряд прилетают на крышу банка в Уфе для гнездования. В этом году в кладке находилось три яйца.
Когда сапсаны окрепнут и достигнут возраста трех недель, банк традиционно проведет процедуру кольцевания, что поможет орнитологам в дальнейшем наблюдении за птицами.
16 марта камеры на крыше высотного здания зафиксировали возвращение сапсанов после зимовки. Спустя месяц птицы начали готовиться к выведению птенцов.