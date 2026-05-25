В Казани отремонтируют дом XIX века на улице Каюма Насыри

В столице Татарстана запланирован капитальный ремонт двухэтажного здания середины XIX века. Объект культурного наследия расположен на улице Каюма Насыри. Информация опубликована в акте на сайте Комитета республики по охране ОКН.
Общая площадь строения составляет 308 квадратных метров. Собственником выступает МБУ по развитию историко-культурной территории «Историческая среда». В настоящее время дом находится в оперативном управлении ассоциации предпринимателей-мусульман.
По результатам исследования, здание признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Специалисты выявили отсутствие горизонтальной и вертикальной гидроизоляции стен, вентиляции под полом и утепления. Из-за этих дефектов дом промерзает, а система отопления выходит из строя.
Проект ремонтных работ включает реставрацию всех декоративных элементов фасадов: пилястр, оконных наличников, фриза и карниза. Также запланирована замена поврежденных участков обшивки стен, ремонт аварийных инженерных сетей и лестниц, усиление кровельной конструкции. После завершения ремонта в здании разместятся экспозиционные и многофункциональные залы, кафе, мастерская, санузел и технические помещения.
