Правительство вернуло госпакет НМТП в план приватизации на 2026−2028 годы

Правительство внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026−2028 годы, включив в него упоминание о планах продажи госпакета ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Это следует из распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов.