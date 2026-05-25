Правительство вернуло госпакет НМТП в план приватизации на 2026−2028 годы

Правительство внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026−2028 годы, включив в него упоминание о планах продажи госпакета ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Это следует из распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина, опубликованного на портале правовых актов.
По данным системы СПАРК, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» учреждено в 1992 году в Новороссийске. Генеральный директор — Сергей Киреев. Компания специализируется на транспортной обработке грузов. Общество на 60,63% контролируется ПАО «Транснефть».
