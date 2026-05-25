Александр Скрябин проверил ход работ по покосу сорной растительности

Глава Ростова в минувшие выходные в рамках рабочего объезда города осмотрел, как ведется покос сорной растительности. Александр Скрябин заслушал доклад заместителя по жилищно-коммунальному хозяйству Станислава Марченко.
Нынешняя весна дождливая, а сейчас резко потеплело. Это привело к бурному росту травы. С сорной растительностью ведется борьба. Выполняется уже третий покос с начала сезона. С учетом кратности работ косильщики прошли порядка 1500 гектаров.
Но комментарии ростовчан говорят о том, что этого явно недостаточно. Много жалоб на заросли сорной растительности особенно из Советского района, в частности, Левенцовки. А это не просто бурьян, он еще и вреден для здоровья, если речь об амброзии. Летом как раз — сезон ее цветения.
Александр Скрябин поручил нарастить темпы покоса, усилить при необходимости бригады косарей.
Глава города также заехал в молодой парк в честь 80-летия Великой Победы в Левенцовке, который заложили прошлой осенью. Тогда высадил 160 деревьев. Как доложил глава Советского района Никита Паремузов, еще почти 300 деревьев были высажены после открытия.
— Убедился, что приживаемость у деревьев хорошая. Можно сказать, что основа парка заложена. Но надо продолжать его расширять. Поручил составить план по озеленению парка и в рамках осеннего Дня древонасаждения высадить новые саженцы, — отметил по итогам поездки Александр Скрябин.
