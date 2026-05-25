Дикие лебеди облюбовали тихий водоем в Челябинской области

Один из водоемов в Уйском районе облюбовали дикие лебеди. Они прилетают сюда по весне выводить потомство, а через год возвращаются уже с выросшими птенцами, сообщает издание «Колос».
В этом году местные жители насчитали около 80 грациозных птиц.
Между тем в Челябинской области можно встретить сразу две разновидности лебедей, которые занесены в Красную книгу. Это лебедь-кликун и лебедь-шипун. Птицы нередко становятся добычей браконьеров.
Несколько лет назад семья лебедей — родители и три серых птенца — сделали короткую остановку перед отлетом в теплые края прямо в центре Челябинска.