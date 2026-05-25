В аэропорту Красноярска отработали действия при угрозе завоза опасной инфекции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска прошли масштабные учения по предупреждению завоза в регион опасного инфекционного заболевания.
Тренировка состоялась 20 мая в пункте пропуска через государственную границу. В ней приняли участие специалисты краевого Управления Россельхознадзора вместе со службами аэропорта и государственными контрольными органами.
По легенде учений, один из пассажиров международного рейса пожаловался бортпроводникам на признаки инфекционного заболевания. Информация от командира воздушного судна была передана на землю, после чего через систему громкоговорящей связи в готовность привели службы аэропорта и контрольные ведомства.
Специалисты Россельхознадзора во время тренировки проверяли, есть ли у пассажиров продукция животного происхождения, представляющая ветеринарный риск, а также мелкие домашние животные на борту самолета.
Кроме того, участники учений отработали профилактические мероприятия, включая контроль за размещением дезинфекционных ковриков при выходе из самолета и использованием средств, разрешенных к применению на воздушном судне.
Учения позволили отработать алгоритм взаимодействия между службами аэропорта и государственными контрольными органами при угрозе завоза опасной инфекции.