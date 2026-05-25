Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 6,7 млн рублей из-за мошенников

Мошенники выманили у 71-летней жительницы Нижнего Новгорода 6,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В конце апреля с пенсионеркой связались лжесотрудники сайта «Госуслуг» и правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину в сомнительных операциях по ее банковскому счету и предложили ей задекларировать сбережения. Поверив собеседникам, нижегородка трижды отдавала деньги курьеру, предварительно завернув их в черный пакет.
Возбуждено уголовное дело.
