Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 6,7 млн рублей из-за мошенников

В конце апреля с пенсионеркой связались лжесотрудники сайта «Госуслуг» и правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину в сомнительных операциях по ее банковскому счету и предложили ей задекларировать сбережения. Поверив собеседникам, нижегородка трижды отдавала деньги курьеру, предварительно завернув их в черный пакет.