Шашлык обернулся трагедией: около 60 семей остались без жилья

Газовый гриль на балконе стал причиной пожара в Хельсинки, уничтожившего 62 квартиры. Огонь начался ночью в районе Каласатама и быстро распространился с балкона 4-го этажа на крышу здания 2016 года постройки. Об этом пишет издание RMF24.
Это был один из крупнейших за последние годы пожаров в Хельсинки. Гасило его около 30 единиц пожарной охраны. Тушение продолжалось около десяти часов. Жители были эвакуированы. Никто не пострадал.
Полиция расследует случай грубой небрежности как угрозу общественной безопасности. Огонь, вероятно, возник от газового гриля на балконе квартиры. Кто-то из жильцов хотел пожарить шашлык на балконе, но это превратилось в настоящую трагедию.
Крыша блока сгорела, частично уничтожены лестничные клетки и установки. Жильцы не могут вернуться в свои квартиры из-за повреждений водой, дымом и непригодности для использования. Пострадало более 60 семей.
