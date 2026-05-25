Выпускники из Алматы «красиво» проехали по городу кортежем и нарвались на штрафы

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, накануне проведения торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку, был пресечен факт организации автокортежа с участием выпускников одной из школ города.
«Несмотря на ранее доведенные до населения разъяснения о запрете подобных мероприятий, группа выпускников организовала передвижение колонной транспортных средств по улицам города, грубо нарушая требования безопасности дорожного движения», — сообщили в полиции.
В результате принятых мер к ответственности были привлечены родители 21 несовершеннолетнего участника за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, сотрудники полиции составили пять административных протоколов по фактам нарушений правил эксплуатации транспортных средств.
Автомобили были водворены на специализированную штрафстоянку.
Командир батальона Бостандыкского района Алматы Габит Ибраимов отметил, что полиция Алматы заблаговременно предупреждала о недопустимости проведения автокортежей, особенно с участием несовершеннолетних.