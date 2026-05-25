В Красноярске 15-летнего подростка отправили в ЦВС за оскорбление полиции

Как рассказали в ведомстве, 16 мая у ТЦ «Кубатура» в Красноярске собралась компания. Инспекторы ДПС приехали оформлять протокол на 20-летнего парня за езду без прав, но в конфликт вмешался его 15-летний друг. Подросток накинулся на полицейского с нецензурной бранью, оскорблял при людях и мешал составлять протокол. Видео разлетелось по TikTok и «ВКонтакте», набрав миллионы просмотров.