В Красноярске 15-летнего подростка отправили в ЦВС за оскорбление полиции

В Красноярске суд отправил 15-летнего парня в ЦВСНП за нецензурную брань в адрес полицейского. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, 16 мая у ТЦ «Кубатура» в Красноярске собралась компания. Инспекторы ДПС приехали оформлять протокол на 20-летнего парня за езду без прав, но в конфликт вмешался его 15-летний друг. Подросток накинулся на полицейского с нецензурной бранью, оскорблял при людях и мешал составлять протокол. Видео разлетелось по TikTok и «ВКонтакте», набрав миллионы просмотров.
От уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» подростка спас возраст — 16 лет ещё не наступило.
Однако прокурорская проверка показала, что парень не впервые противопоставляет себя обществу и замечен в симпатиях к экстремистским движениям. Его 20-летний приятель уже фигурирует в уголовном деле за насилие в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Суд поддержал прокурора и отправил несовершеннолетнего в Центр временного содержания правонарушителей на 30 суток.
