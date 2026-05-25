В РАН заявили о массовых выбросах солнечной плазмы 23−24 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Массовые выбросы плазмы в космическое пространство после нескольких крупных взрывов на Солнце были зафиксированы в выходные. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Несколько крупных взрывов зарегистрировано на Солнце на прошедших выходных. Наблюдающие окрестности Солнца коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство. Источники событий располагаются преимущественно на обратной стороне: это новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, не имеющие пока номеров в каталогах, а также недавно ушедшая туда группа 4436, неожиданно возобновившая активность», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после 2−3 недельного относительного затишья.