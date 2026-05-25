Депутат Гаврилов сообщил об увеличении лимита страховки по долгосрочным вкладам

Гаврилов отметил, что увеличение лимита страховки коснется вкладов сроком от трех лет.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам до 2 миллионов рублей. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Об этом сообщил агентству «Прайм» председатель комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, инициатива касается рублевых депозитов сроком более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от года до трех лет. Для счетов эскроу защита может вырасти втрое — с 10 до 30 миллионов рублей.

«Для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, когда человек готов держать деньги в банке дольше обычного», — пояснил депутат.

Гаврилов отметил, что повышение лимита по эскроу особенно важно при покупке жилья в крупных городах, где стоимость недвижимости часто превышает прежнюю сумму страховой защиты. Кроме того, законопроект более чем вдвое снижает ставки отчислений банков в Фонд страхования вкладов по длинным рублевым депозитам.

При этом депутат напомнил, что страховой лимит действует на одного человека в одном банке. В эту сумму входят не только сами деньги на счете, но и начисленные проценты. Поэтому вкладчикам нужно заранее учитывать это при распределении накоплений.

Напомним, крупнейшие банки в России недавно снизили средние ставки по вкладам. По данным «Финуслуг», с 24 апреля по 20 мая доходность депозитов сроком от трех месяцев до трех лет в основном пошла вниз. Исключением стали только годовые вклады, где средняя ставка немного выросла. Более длинные депозиты при этом дают около 10,76−11,18% годовых.