В Конго разъяренные родственники пациентов напали на больницу, где лечат Эболу: чего требуют люди

В Конго группа молодежи напала на больницу, где лечат пациентов с Эболой. Напавшие требовали отдать им тела родственников. Об этом со ссылкой на главного врача медучреждения сообщает Associated Press.
Инцидент произошел вечером 24 мая в городе Монгбвалу. Издание отмечает, что врачам пришлось экстренно эвакуировать пациентов. По словам главврача больницы Ричарда Локуду, нападавшие использовал оружие и требовали выдать им два тела своих родственников. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.
22 мая в конголезском городе Рвампара неизвестные подожгли медицинский центр, где спасали больных смертельным вирусом Эбола. Инцидент произошел после того, как местной молодежи отказались выдать тело их погибшего друга.
Отметим, что предполагаемое число погибших от вируса Эбола в ДР Конго уже превышает отметку в 200 человек.