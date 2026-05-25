Дождевой циклон надвигается на Хабаровский край

Заданный в последние несколько дней летний температурный режим (когда температура доходила до 26−27 °C) ожидать в предстоящую семидневку не стоит. Погода в эту последнюю неделю мая в целом будет неустойчивой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ближайшие пару дней в Хабаровске пройдут без осадков, а с 28 мая уже ожидается небольшой дождь.
— Основное же ухудшение погоды ожидается 29 числа и в ночь на 30 мая, когда пройдут более существенные осадки, 31 мая, по предварительному прогнозу, уже будет небольшой дождь, — говорит ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Ветер будет западный, затем поменяет направление на северо-восточное. Его порывы завтра, 26 мая, по долине реки может доходить до 15−18 м/с, потом стихнет, а при осадках его скорость достигнет 9−14 м/с.
Температура воздуха по ночам будет в среднем около +4…+9°C, самой прохладной будет ночь на 31 число — тогда столбик термометра покажет примерно +3°C. Показатели в обеденные часы будут достигать ближайшие пару дней +22°C, затем, с выходом циклона, ожидается понижение температуры до +13…+18°C.
— В конце мая температура будет находиться ниже норма на 4 градуса. В начале июня стоит ожидать повышение показателей, но ненамного. В целом погода в первые дни летнего месяца будет неустойчивой на всей территории края, с дождями, — прокомментировал Никита Перерва.
Неустойчивой погода в Хабаровском крае будет и в конце мая. На юге региона 26 и 27 число — без существенных осадков, а 28 мая прогнозируется небольшой дождь. На северной части края местами осадки начнутся 26 числа.
Выход активного циклона ожидается 29 мая, тогда прогнозируется основное ухудшение погоды — помимо осадков, усилится ветер по долинам рек до 15−20 м/с (местами также ветрено будет и завтра, 26 мая), понизится температура из-за затока холода до +13…+20 °C.
До действия циклона (до 28 мая) столбик термометра в дневные часы будет показывать около +18..+25°C, ночные показатели — в пределах +4…+9°C, на юге края температура не упадет ниже +8…+13°C.