Два хабаровчанина вывезли за границу бивни мамонта на 113 миллионов рублей

Мужчины заявляли в декларациях недостоверные сведения о происхождении товара, не имея при этом никаких законных оснований распоряжаться древними останками.

Два жителя Хабаровского края организовали бизнес, которому позавидовал бы любой чёрный копатель, но финал у этой истории оказался совсем не прибыльным. Индивидуальный предприниматель Р. и его подельник Л. годами отправляли через таможенную границу бивни мамонтов и фрагменты ископаемых животных. Груз уходил в Китай и Нидерланды, а общий вес незаконно вывезенных палеонтологических ценностей составил 16 тонн.

Схема держалась на банальном обмане. Мужчины заявляли в декларациях недостоверные сведения о происхождении товара, не имея при этом никаких законных оснований распоряжаться древними останками. По сути, они торговали национальным достоянием, как собственным гаражным хламом. В 2025 году Индустриальный районный суд Хабаровска признал обоих виновными и дал по семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Однако уголовный приговор не снимал вопроса о деньгах. Ущерб государству оценили в колоссальную сумму — 113 127 623 рубля 50 копеек. Дальневосточный транспортный прокурор подал гражданский иск, и Железнодорожный районный суд Хабаровска встал на сторону надзорного ведомства. Всю эту сумму суд постановил взыскать с обоих фигурантов солидарно в доход федерального бюджета.

Плюсом к этому друзьям предстоит оплатить госпошлину в размере почти 334 тысячи рублей в городскую казну. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но перспектива расплачиваться за мамонтовую контрабанду до конца жизни стала для обоих фигурантов предельно реальной. Те 16 тонн бивней обошлись им в цену хорошего особняка, только вот сам особняк теперь в лучшем случае останется в мечтах.