Миллионный штраф придется выплатить врачу-взяточнику в Бикине

Врач согласился выдать гражданину фиктивный больничный за вознаграждение в 28 тысяч рублей. Когда правда выяснилась, медицинский специалист признал вину частично. Суд назначил ему штраф в размере 1 180 000 рублей. Также с него в доход государства взысканы полученные 28 тысяч рублей. «Суд указал, что [врач] лишается права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения, сроком на 2 года», — отметили в телеграм-канале судов Хабаровского края.