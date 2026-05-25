Власти уже запланировали рейсы из Хурбы в отдаленные районы

Об этом рассказал ТАСС губернатор Дмитрий Демешин. «В ближайшие 6−9 месяцев: проведем реконструкцию и капремонт зданий, сооружений и технологического оборудования; получим сертификат эксплуатанта аэродрома. Реконструировать будем за счет средств концессионера. Эта задача для нас первостепенная — ведь мы уже запланировали из Хурбы рейсы в отдаленные районы края, в том числе и вертолетные», — сообщил глава региона. Напомним, что аэропорт Комсомольска не принимает и не отправляет рейсы с конца 2023 года, сейчас сообщение с городом возможно только по железной дороге и автотрассе.