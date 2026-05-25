Ребенок едва не умер от аллергии в хабаровском детском саду

Надежда рассказала, что ее сыну дали на обед мясной рулет, в составе которого было молоко. При этом у ребенка аллергия на белок коровьего молока — об этом, по словам Надежды, в саду знали все. «В саду все знают, справки все предоставлены, но, несмотря на это, они дали на обед сыну мясной рулет, где в составе было молоко, а именно в фарш был давлен 1 литр молока. В технологической карте молока не должно было быть», — рассказывает хабаровчанка. В администрации Хабаровска сообщили, что в скором времени готовится проверка. Надежда также написала обращение в прокуратуру. «В срок до 2 июня специалистами управления образования в детском саду будет проведена проверка. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры», — сообщили в мэрии. UPD Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.