«Созданную для любви» алиментщицу заставили работать принудительно

В Калининградской области судебные приставы добились повторного привлечения к уголовной ответственности многодетной матери из Советска, которая накопила двухмиллионный долг по алиментам. Теперь дети злостной неплательщицы начнут наконец получать деньги.
В отделении судебных приставов Советского городского округа УФССП России по Калининградской области находится исполнительное производство о взыскании с 40-летней гражданки алиментов в пользу её сыновей 2009 и 2012 года рождения, а также дочери 2013 года рождения.
Женщина, лишённая родительских прав, неоднократно заявляла судебным приставам, что не работает, потому что «создана для любви». Однако эта философия никак не помогает её детям, которые находятся под опекой государства. Тем временем алиментный долг советчанки перевалил за два миллиона рублей. У должницы нет постоянного места работы и какого-либо имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
Сотрудники органов принудительного исполнения многократно привлекали женщину к административной ответственности. Кроме того, у гражданки уже есть судимости за неуплату средств на содержание детей по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Однако, поскольку мать троих детей так и не приняла мер к погашению алиментной задолженности, приставы снова собрали доказательную базу и передали дело в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил злостную алиментщицу к одному году принудительных работ. Приговор уже вступил в законную силу, и на днях осуждённая приступит к отбытию наказания. Теперь 65 процентов от её заработка будет перечисляться детям, а 5 процентов — уходить в доход государства. Таким образом, даже через принуждение к труду будет исполнено главное требование закона — обеспечить материальную поддержку несовершеннолетних детей.