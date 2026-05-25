В Красноярском крае стартовала горячая линия для туристов

В Красноярском крае начала работу горячая линия по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. Ее запуск связан с началом сезона отпусков и ростом числа поездок. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы проконсультировать жителей по вопросам покупки туристических путевок, возврата денежных средств, качества предоставляемых услуг, а также помочь разобраться в спорных ситуациях с туроператорами и перевозчиками. Получить консультацию можно по телефону 8 (391) 226−89−50 в будние дни. Кроме того, круглосуточно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800 555−49−43. Звонок бесплатный. В ведомстве уточнили, что горячая линия будет работать до 7 июня. Напомним, что в Красноярском крае также открыли горячую линию для пострадавших от пожаров и паводков.