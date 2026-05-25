Как вырастить сахарный арбуз на даче — секрет раскрыл волгоградский фермер

Фермер из Ленинского района Николай Злыднев раскрыл секрет: сахарный арбуз можно не только купить на рынке, но и вырастить самому на дачном участке или в огороде. Он знает это из своего опыта.
Получить желаемый результат несложно. Главное — соблюдать определенные условия, рассказывает и показывает автор блога «Деревенский паренек».
«Прежде всего, не нужно высаживать арбуз слишком рано — это теплолюбивое растение. И учитывать, что эта полосатая ягода любит просторы. После того, как появится завязь, полив следует сократить до минимума — это обеспечит сладость», — делится фермер.
Половина успеха — качественные семена. В холодном климате их лучше сажать вместе с подвоем, точнее, подвой нужно высадить на пару дней раньше. А когда они взойдут, привить саженец арбуза на саженец тыквы — ее корневая система крепче, арбуз с ее помощью будет развиваться лучше.
Если по ночам еще прохладно, лунки можно накрыть пленкой.
