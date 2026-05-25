Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как вырастить сахарный арбуз на даче — секрет раскрыл волгоградский фермер

Получить желаемый результат несложно. Главное — соблюдать определенные условия, рассказывает и показывает автор блога «Деревенский паренек».

Фермер из Ленинского района Николай Злыднев раскрыл секрет: сахарный арбуз можно не только купить на рынке, но и вырастить самому на дачном участке или в огороде. Он знает это из своего опыта.

Получить желаемый результат несложно. Главное — соблюдать определенные условия, рассказывает и показывает автор блога «Деревенский паренек».

«Прежде всего, не нужно высаживать арбуз слишком рано — это теплолюбивое растение. И учитывать, что эта полосатая ягода любит просторы. После того, как появится завязь, полив следует сократить до минимума — это обеспечит сладость», — делится фермер.

Половина успеха — качественные семена. В холодном климате их лучше сажать вместе с подвоем, точнее, подвой нужно высадить на пару дней раньше. А когда они взойдут, привить саженец арбуза на саженец тыквы — ее корневая система крепче, арбуз с ее помощью будет развиваться лучше.

Если по ночам еще прохладно, лунки можно накрыть пленкой.

Ранее биолог Наталия Мацишина рассказала, когда безопасно высаживать рассаду томатов на улицу.

Видео: vk.ru/club211368519.