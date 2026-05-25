Жертвоприношение стало дороже: как выросли цены перед Курбан айтом

В преддверии Курбан айта в Казахстане заметно выросли цены на животных для жертвоприношения. Поголовье скота в стране продолжает увеличиваться практически по всем основным категориям. По данным на конец марта 2026 года, численность крупного рогатого скота достигла 9,2 млн голов — это на 2,9% больше, чем годом ранее. Количество овец превысило 21,1 млн голов, лошадей — 4,8 млн, а верблюдов — 312,6 тыс. голов. Наиболее заметный рост зафиксировали в сегменте лошадей — сразу на 7,1% за год.
Основная часть скота по-прежнему содержится в хозяйствах населения и фермерском секторе. Больше всего крупного рогатого скота, коров, овец и лошадей насчитывается в Туркестанской области. По количеству коз лидирует область Жетiсу, а по числу верблюдов — Мангистауская область. Однако, несмотря на рост поголовья, сами животные продолжают дорожать. В марте средняя стоимость коровы на рынках составила 489,3 тыс. тенге, быка — 526,7 тыс. тенге, а лошади — 581,3 тыс. тенге.
Верблюды оказались самыми дорогими: средняя цена верблюда превысила 804 тыс. тенге, а верблюдицы — 782 тыс. тенге. Овцы продавались по 77,2 тыс. тенге за голову, бараны — по 86,3 тыс. тенге, козы — по 46,3 тыс. тенге. Сезонный спрос перед Курбан айтом оказывает дополнительное давление на рынок.
В этом году в Казахстане впервые запустили возможность совершать жертвоприношение онлайн через специальную платформу ДУМК. Стоимость услуги зависит от региона и выбранного животного. За крупный рогатый скот просят от 630 тыс. до 945 тыс. тенге, за овцу — от 100 тыс. до 150 тыс. тенге, за козла — от 55 тыс. до 100 тыс. тенге. Цена на верблюда для жертвоприношения установлена на уровне 1,1 млн тенге во всех регионах.
По итогам апреля стоимость продукции животноводства в живом весе также выросла: цены на крупный рогатый скот увеличились на 15,6% по сравнению с прошлым годом, на лошадей — на 9%, на овец — на 8,8%. Самое заметное подорожание крупного рогатого скота зафиксировали в Абайской области — сразу на 42,1% за год. Эксперты отмечают, что именно в 2026 году темпы роста цен значительно ускорились.
На фоне приближающегося Курбан айта это может привести к дополнительным расходам для населения, несмотря на увеличение поголовья животных в стране.