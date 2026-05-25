Жертвоприношение стало дороже: как выросли цены перед Курбан айтом

В этом году в Казахстане впервые запустили возможность совершать жертвоприношение онлайн через специальную платформу ДУМК. Стоимость услуги зависит от региона и выбранного животного. За крупный рогатый скот просят от 630 тыс. до 945 тыс. тенге, за овцу — от 100 тыс. до 150 тыс. тенге, за козла — от 55 тыс. до 100 тыс. тенге. Цена на верблюда для жертвоприношения установлена на уровне 1,1 млн тенге во всех регионах.