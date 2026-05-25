Врач Пехотина назвала три группы продуктов, которые разрушают печень

Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала продукты, которые наиболее опасны для печени. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она рассказала, как защитить печень, если отказаться от вредных продуктов невозможно, и назвала тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.
Три группы самых вредных продуктов для печени.
Врач отметила, что на печень негативно влияют продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. К ним относятся жирное мясо, колбасы и фастфуд. Эти продукты могут привести к стеатозу (ожирению печени) и воспалению печёночных клеток.
Вторая группа продуктов, опасных для печени, — это продукты с избыточным содержанием сахара и сладкие напитки. Чрезмерное употребление фруктозы может вызвать накопление жира в печени и повысить риск развития ожирения и инсулинорезистентности.
Третья группа — алкоголь. Даже при умеренном употреблении он может быть токсичным для гепатоцитов. Особенно опасно сочетание алкоголя с переработкой продуктов и частыми перекусами.
Пехотина рекомендует сбалансированное питание с овощами, клетчаткой и сложными углеводами, контроль порций и частоты потребления, а также регулярную физическую активность для ускорения метаболизма жиров и снижения жировой инфильтрации печени. Соблюдение режима питания и избегание переедания на ночь важны для здоровья печени.
Симптомы, которые нельзя игнорировать.
Печень долго компенсирует нагрузку, и ранние признаки проблем могут быть незаметными. К ним относятся постоянная усталость, снижение аппетита, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Нарушение метаболизма проявляется желтушностью кожи, зудом, темной мочой и светлым калом. Хронические процессы могут сопровождаться увеличением печени и отёками.
При появлении этих симптомов обратитесь к врачу. Биохимический анализ крови и УЗИ печени помогут подтвердить патологию и оценить степень поражения.
Опасность «чистки» печени.
Пехотина предостерегает от экстремальных методов «чистки» печени, таких как употребление растительного масла натощак. Это может вызвать экстренную выработку желчи, движение камней, острый холецистит или закупорку желчных протоков, что требует госпитализации. Здоровая печень самоочищается при благоприятных условиях, которые можно создать сбалансированным питанием.