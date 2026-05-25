Ремонт дорог в Дебальцево выполнен на 70%

В селе Новогригоровка, входящем в городской округ Дебальцево, завершается ремонт улицы Октябрьской — центральной дороги, по которой ходит общественный транспорт и которая ведёт к мемориалу погибших воинов. Сейчас на участке площадью почти 11,5 тыс. кв. м укрепляют обочины и монтируют остановочный павильон. Следующие этапы — разметка и установка дорожных знаков.