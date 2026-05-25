Ремонт дорог в Дебальцево выполнен на 70%

Хабаровский край участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой Народной Республики в рамках шефской поддержки новых регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, восстановление дорог в подшефном Дебальцево выполнено на 70%. Этим летом планируется отремонтировать четыре улицы, общая сумма контрактов превышает 186 млн рублей. Губернатор Дмитрий Демешин лично контролирует ход работ во время командировок в регион.
В селе Новогригоровка, входящем в городской округ Дебальцево, завершается ремонт улицы Октябрьской — центральной дороги, по которой ходит общественный транспорт и которая ведёт к мемориалу погибших воинов. Сейчас на участке площадью почти 11,5 тыс. кв. м укрепляют обочины и монтируют остановочный павильон. Следующие этапы — разметка и установка дорожных знаков.
В Дебальцево ведутся работы на трёх центральных улицах: Ленина, Постышева и Советской. На участке улицы Ленина (от Центральной до улицы 346 й Дебальцевской стрелковой дивизии) уже заменены нижние слои дорожного покрытия, отремонтирован тротуар, установлены бортовые камни, ведётся укладка 8 тыс. кв. м асфальта. В планах — установка трёх автобусных остановок, ремонт колодца и обустройство искусственной неровности.
На улице Постышева (от трассы М 03 до улицы Пономаренко) подрядчики демонтировали старое покрытие и обустроили выравнивающий слой. Идёт ремонт тротуара и замена бортовых камней. Далее предстоит уложить более 6 тыс. кв. м асфальта, установить остановки и смонтировать «лежачего полицейского».
На улице Советской (от Пономаренко до улицы 346 й Дебальцевской стрелковой дивизии) завершены подготовительные работы. На участке около 750 кв. м обустраивают тротуар и обновляют бордюры. Проект предусматривает ремонт трёх колодцев, установку остановочного павильона, укладку асфальта и устройство «лежачих полицейских».
В министерстве транспорта Хабаровского края подчеркнули, что благодаря хорошему темпу работ их планируют завершить летом, а не осенью.
