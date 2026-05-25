На Дону на 20 тысяч вырастет число многодетных семей, получающих пособия

В Ростовской области увеличится число многодетных семей, получающих пособие. Как рассказали «РГ» в региональном Заксобрании, их станет на 20 тысяч больше.
Депутаты приняли поправку в областной закон о ежемесячном пособии, которая касается планки нуждаемости в финансовой помощи.
До сих пор пособие выплачивалось, если среднедушевой доход каждого члена семьи был ниже прожиточного минимума. Теперь возможно отклонение: он может быть выше него на десять процентов.
Таким образом, количество получателей поддержки вырастет в регионе на 20 тысяч человек.