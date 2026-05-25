Около 92 тыс. раз сдали основное ЕНТ в Казахстане

«С момента старта основного ЕНТ-2026, 10 мая, тестирование прошли около 92 тыс. раз. 71% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 29% — на русском и 164 человека — на английском», — говорится в сообщении в понедельник.
По итогам второй недели тестирования 65% абитуриентов преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 63 балла, максимальный — 138 баллов.
«Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 235 абитуриентов с ООП», — отметили в ведомстве.
Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования, а по техническим причинам — непосредственно в ходе экзамена. Сертификаты с результатами станут доступны в личных кабинетах после рассмотрения всех апелляций.
По данным, за вторую неделю проведения ЕНТ зафиксировано 178 нарушений правил. 103 абитуриента были удалены с тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 75 участников исключены из аудиторий за нарушение порядка во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов использования подставных лиц не выявлено.
«После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы», — добавили в миннауки.
В министерстве напомнили, что для участия в тестировании заявления подали около 240 тыс. абитуриентов, при этом с учетом двух попыток общее число заявлений превысило 446 тыс.