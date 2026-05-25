Около 92 тыс. раз сдали основное ЕНТ в Казахстане

По данным, за вторую неделю проведения ЕНТ зафиксировано 178 нарушений правил. 103 абитуриента были удалены с тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 75 участников исключены из аудиторий за нарушение порядка во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов использования подставных лиц не выявлено.