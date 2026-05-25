В Кольчугине Владимирской области началось обновление парка Дворца культуры

Специалисты приступили к обновлению парка Дворца культуры в городе Кольчугино во Владимирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского округа.
На территории заменят старый асфальт на тротуарную плитку, установят арки с подсветкой. Также там смонтируют полукруглую конструкцию, на которой разместят информацию о почетных горожанах, истории парка и афишах. Благоустройство этой территории стало возможным, поскольку в прошлом году за преображение данного пространства проголосовали местные жители.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.