Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кольчугине Владимирской области началось обновление парка Дворца культуры

Там уложат тротуарную плитку и установят арки с подсветкой.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты приступили к обновлению парка Дворца культуры в городе Кольчугино во Владимирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского округа.

На территории заменят старый асфальт на тротуарную плитку, установят арки с подсветкой. Также там смонтируют полукруглую конструкцию, на которой разместят информацию о почетных горожанах, истории парка и афишах. Благоустройство этой территории стало возможным, поскольку в прошлом году за преображение данного пространства проголосовали местные жители.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.